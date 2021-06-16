

Георгий Гахария встретился с Михаилом Зибертом в Брюсселе

16.06.2021 11:05





Председатель политической партии «За Грузию» Георгий Гахария встретился в Брюсселе с исполнительным директором Восточного партнерства, регионального сотрудничества для Центральной Азии, ОБСЕ и России Михаилом Зибертом.



На встрече обсудили вызовы, стоящие сегодня перед Грузией как внутри страны, так и за ее пределами, интеграцию Грузии в Европейский Союз и ее практические инструменты.



На встрече с Михаилом Зибертом Георгий Гахария рассказал о политических планах партии «За Грузию». Также обсуждались планируемые выборы в органы местного самоуправления в стране. Председатель политической партии «За Грузию» Георгий Гахария и член политсовета партии Кахабер Кемоклидзе проводят рабочие встречи с западными партнерами в Брюсселе.



Состоятся встречи с депутатами Европарламента, в Службе внешней политики и безопасности ЕС и офисе президента Совета Европы, а в НАТО.





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