

Доверие к Путину повсеместно стремительно подает

16.06.2021 11:15



Сергей Михеев



В июне этого года социологическая компания Pew Research Center провела исследование в 17 странах с развитой экономикой, в результате которого глобальный имидж президента Путина продолжает стремительно падать. В течении последних лет его рейтинг во многих странах неизменно был низким, а проведенное исследование показывает, что в странах с развитой экономикой, негативные взгляды на него достигли исторического максимумама. Сегодня в среднем лишь 22% опрошенных верят в то, что Путин поступает правильно в мировых делах, тогда как более 74% опрошенных заявляют, что категорический не согласны с действиями Путина на международной арене. Из 17 стран, где проводился опрос, только в четырёх странах: Сингапур, Греция, Италия и Тайвань примерно треть заявили, что доверяют нашему президенту, а в остальных странах подавляющее большинство опрошенных выражают ему категорическое недоверие. Самый низкий процент доверия у Путина в Швеции - 14% и США -16%. В США, Швеции, Нидерландах, Великобритании, Канаде, Австралии, Франции, Новой Зеландии и Бельгии по крайней мере 45% или более заявили, что вообще не доверяют ему.



Доверие к Путину было довольно низким во многих странах на протяжении большей части последнего десятилетия, но особенно его рейтинг упал после аннексии Крыма в 2014 году.



Если говорить о сравнении с другими мировыми лидерами, то доверие к Путину существенно ниже, чем к лидерам ведущих западных стран - Канцлеру Германии Ангеле Меркель в среднем доверяет 76 процентов опрошенных, президенту США Джо Байдену - 74, президенту Франции Эммануэлю Макрону - 61 процент. Главе Китая Си Цзиньпину, как международному лидеру, доверяет 20 процентов респондентов. Рейтинг Путина вполне сопоставим с рейтингом лишь президента Китая Си Цзиньпина, ну хоть это «утешает». По результатам исследования рейтинги в Си Цзиньпина и Путина тесно связаны: там, где высок уровнем доверия к одному, как правило, также более высок уровень доверия и к другому. Это очень примечательно – у нашего президента есть на кого равняться, не равняться же на лидеров стран, где реальная демократия.



Такой рейтинг Путина среди населения развитых стран вполне предсказуем и понятен. Развязывание войн в Украине и в Грузии, создание сепаратистских анклавов в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, поддержка диктаторов Асада и Лукашенко, связь с террористическими организациями и многое другое творимое им как в «ближнем», так и на «дальнем» зарубежье, стали результатом того, что его рейтинг стремится к нулю. Это конечно оскорбляет и раздражает, но особенно настораживает то, что аналогичная ситуация и внутри страны, и особенно среди молодёжи. Согласно опроса "Левада-центр" рейтинг одобрения деятельности президента Путина среди российской молодежи в начале 2021 года достиг минимального значения за всю историю наблюдений - деятельность президента не одобряют 46% россиян в возрасте 18-24 года. В январе 2020 года деятельность Путина не одобряли 30% молодых людей, тогда как в прошлом году одобрение среди молодежи составляло 69%, а в 2018 году даже 80%. У молодёжи своё понятие развития страны и 48% молодых респондентов недовольны тем, куда движется страна.

Фактический получается, что страна разделена на две приблизительно равные части, это показывает и проведённый опрос - 49% россиян считают, что дела в стране идут в правильном направлении, а 46% респондентов, наоборот, считают, что Россия идет неверным путем. Первую часть составляют в основном люди за «пятьдесят» и более пожилые, которые родились, жили и работали при СССР. У них определённая ностальгия по тем временам и «жёсткая рука» Путина им по нраву. К тому же эта группа получает информацию в основном по телевидению, которое является пропагандистской машиной Кремля и свои выводи делают, основываясь на неё. А вторая группа - это молодёжь, которая не отягощена наследием СССР, черпает информацию из интернета и соцсетей, на жизнь смотрит по-новому, в отличии от своего старшего поколения. Поэтому для молодёжи не приемлем тот уклад жизни, который ему предлагают, и не приемлемы те методы, которые навязывают. В связи с этим, не удивительно результаты опроса «Левада-центра», проведённые в мае этого года, и согласно которым более пятой части населения России - 22% россиян, хотели бы переехать жить за границу. Последние годы этот показатель стабильно растет, и доля россиян, желающих эмигрировать, достигла максимума с 2013 года, а в 2017 году он составлял только 15%. Особенно настораживает то, что чаще других покинуть Россию хотят молодые люди: среди респондентов от 18 до 24 лет такое желание выразили 48%, среди людей в возрасте от 25 до 39 — 33%.



Налицо разделение общества – старшее поколение, в основном, поддерживает Путина и одобряет линию развития страны, а молодёжь хочет строить и развивать свою страну по-новому, основываясь на демократические принципы, и перспектива жить в «СССР-2» его явно не устраивает. Несмотря на уважение и почтение перед старшим поколением, все, в том числе и они, и Путин, должны понять, что будущее нашей страны – это молодёжь, именно ей принадлежит завтрашний день, и они в праве решать в какой стране им жить и какую страну они хотят построить.





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