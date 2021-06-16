

ЕС и США осудили действия России, направленные против Грузии и Украины

16.06.2021 13:11





Европейский союз и США договорились о совместной координации своей политики в отношении России. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам прошедшего в Брюсселе саммита.



В заявлении стороны осуждают действия России, «направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии».



При этом ЕС и США пообещали продолжить поддержку Украины, Грузии и Молдовы.



Лидеры «выразили решительность продолжать поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Восточных партнеров ЕС и поддерживать Украину, Грузию и Молдову на пути реформ».



Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал совместное заявление США и Евросоюза, заявив, что в документе в очередной раз продемонстрирована поддержка Запада.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





