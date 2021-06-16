

НПО: Во время пандемии парламент фактически отказался от своей функции и доверил правительству полномочия по ограничению прав человека

16.06.2021 14:02





Во время пандемии и вызванного ею кризиса, парламент фактически отказался от своей функции и доверил правительству полномочия по ограничению прав человека, - об этом говорится в исследовании, представленном НПО «Международная прозрачность – Грузия» в рамках гранта Инициативы демократического управления (GGI) Агентства США по международному развитию (USAID) «Оценка парламентского надзора в Грузии».



В исследовании оценен парламентский контроль, осуществленный в период с 1 января 2019 по 1 октября 2020 года и его результаты. В частности, отмечается, что в этот период парламентом не осуществлялся эффективный мониторинг деятельности исполнительной власти.



В основных вызовах, выявленных в исследовании, также отмечается, что во время чрезвычайного положения комитеты парламента не проводили заседаний, которые бы касались контроля деятельности правительства в период чрезвычайного положения.



Следовательно, во время чрезвычайного положения комитеты не использовали свои полномочия проверять изданные во время чрезвычайного положения акты на соответствие законодательству Грузии и состояние их выполнения.



«Международная прозрачность – Грузия» в этом направлении дает и рекомендации, в которых говорится, что в кризисной для страны обстановке парламент должен полноценно осуществлять парламентский надзор. В особенном де контроле, как отмечается, нуждаются установленные правительством ограничения, которые непосредственно касаются ограничения прав человека.



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