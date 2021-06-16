

Кучава: Нам нужно использовать рычаги, предоставляемые новым регламентом

16.06.2021 14:04





Нам нужно максимально использовать рычаги, предоставляемые новым регламентом, и большая роль в этом принадлежит политическим группам, у них должно быть желание не бойкотировать, а работать, - об этом председатель парламента Грузии Каха Кучава заявил в беседе с журналистами.



Он также откликнулся на исследование «Международной прозрачности – Грузии», согласно которому во время пандемии парламент Грузии «фактически отказался от исполнения своей функции и доверил правительству полномочия по ограничению прав человека».



«Во время пандемии многое осуществлялось не так, как должно было осуществляться. Очень важно, чтобы инструменты, которыми мы располагаем в соответствии с регламентом, были полностью использованы, чтобы еще более усилился надзор за правительством, в направлении чего вы увидите эффективные шаги. Новый регламент фундаментально изменил жизнь и деятельность парламента, в особенности в части надзора… Разумеется, нам нужно максимально использовать рычаги, предоставляемые новым регламентом, и большая роль в этом принадлежит политическим группам, у них должно быть желание не бойкотировать, а работать в парламенте, и это будет возможностью до конца использовать все механизмы, предоставляемые новым регламентом. Естественно, статистика говорит сама за себя, это увеличенное количество слушаний министров, премьер-министра. Мы бы желали, чтобы их было еще больше, и именно мы должны осуществить это в парламенте», - отметил Кучава.



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