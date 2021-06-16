

Площадь Георгия Анцухелидзе откроется в поселке Тхинвала

16.06.2021 14:26





В поселке Тхинвала откроется площадь им. Георгия Анцухелидзе. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства Тбилиси.



По словам Каладзе, проект будет подготовлен, и работы начнутся до конца года.



«Посовещавшись с населением, мы приняли решение, и я хочу поручить сегодня губернатору Вакийкого района обустроить сквер имени Георгия Анцухелидзе. Как вы знаете, Георгий Анцухелидзе часто бывал в селе Тхинвала, где живет его мать Лили Анцухелидзе. У детей нашего национального героя Георгия Анцухелидзе - Левана и Аны до сих пор есть дом в Тхинвала, и у них будет возможность отдохнуть на площади имени своего отца, который является героем», - сказал Каха Каладзе.



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