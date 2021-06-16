

В Грузии увеличится количество пунктов вакцинации

16.06.2021 14:28





15 июня правительство Грузии утвердило национальную программу вакцинации от коронавируса.



Согласно стратегии, до конца года планируется иммунизация 60% взрослого населения и для этого намечена мобилизация всей необходимой инфраструктуры и медперсонала. Для этого по всей стране будут открыты новые центры иммунизации, кроме того, для вакцинации планируется использование спортивных, концертных, и выставочных залов.



По официальным данным, до конца года Грузия получит 3, 6 млн. доз вакцин, и по этому поводу уже подписаны контракты с 4 производителями вакцин.



Кроме того, правительство намерено поощрять вакцинацию. По словам заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, рассматриваются поощрительные мероприятия и разрабатывается пакет, которые государство может предложить полностью вакцинированному населению.



«В частности, рассматривается модифицирование режима обязательного тестирования, то есть, режим обязательного тестирования будет поэтапно замещен процессом вакцинации и вакцинированному лицу больше не нужно будет участвовать в обязательном тестировании. Кроме того обсуждается е возможность сотрудничества с бизнесом, задействование пакета определенных скидок для тех, у кого будет такой т.н. зеленый пропуск», - заявила Тамар Габуния.



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