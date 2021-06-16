

Европарламентарии призывают Джо Байдена предупредить Путина о неизбежных новых санкциях

16.06.2021 15:29





Европарламентарии призывают президента США Джо Байдена предупредить Путина об ожидающихся новых санкциях. Видео с обращением было размещено на официальной странице политической группы «Европейской народной партии» в «Твиттере».



В видеоролике польский депутат Европарламента Радослав Сикорский призвал лидера США передать Путину, что, если Россия продолжит шантажировать другие страны, США вновь введут санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».



«Если Россия снова нападет на своих соседей, мы предпримем ответные шаги, и это будут не только слова», — заявил Сикорский.



Напомним, сегодня в Женеве состоится встреча президента США и лидера России.



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