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Европарламентарии призывают Джо Байдена предупредить Путина о неизбежных новых санкциях


16.06.2021   15:29


Европарламентарии призывают президента США Джо Байдена предупредить Путина об ожидающихся новых санкциях. Видео с обращением было размещено на официальной странице политической группы «Европейской народной партии» в «Твиттере».

В видеоролике польский депутат Европарламента Радослав Сикорский призвал лидера США передать Путину, что, если Россия продолжит шантажировать другие страны, США вновь введут санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».

«Если Россия снова нападет на своих соседей, мы предпримем ответные шаги, и это будут не только слова», — заявил Сикорский.

Напомним, сегодня в Женеве состоится встреча президента США и лидера России.

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