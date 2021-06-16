

Европейские медиаторы призывают к деэскалации конфликта вокруг Намахвани ГЭС

16.06.2021 15:30

Новости-Грузия



Для эффективного продолжения процесса медиации в вопросе строительства Намахвани ГЭС нужна коммуникация между вовлеченными сторонами, заявляет Энергетическое объединение Евросоюза.



На днях лидеры протестного движения «Защитники ущелья Риони» провели переговоры с заместителями глав Минсельхоза и Минэкономики Грузии при участии европейского медиатора, заместителя директора Энергетического объединения секретариата ЕС и председателя Центра переговоров и разрешения споров Дирка Бушле. По итогам девятичасовой встречи сторонам удалось прийти к соглашению.



«Чтобы восстановить доверие между гражданским обществом и правительством, все вовлеченные стороны должны проявлять необходимую сдержанность и проводить коммуникацию. Это позволит продолжить процесс медиации», заявил Бушле.



Стороны согласовали ряд мер и действий, которые необходимо предпринять по трем основным направлениям: эффективный и прозрачный контроль условий строительства и экологических разрешений и их рассмотрение независимыми экспертами, пересмотр деэскалации ситуации в ущелье Риони, а также открытое обсуждение будущей энергетической безопасности Грузии на основе проекта Национального энергетического и климатического плана.



«Самым важным и неотложным из этих действий является деэскалация ситуации в Риони. Мирные протесты и вход в ущелье должны снова стать возможными, а безопасность людей и имущества — по обе стороны ограждения — должны быть гарантированы. Принятие соответствующих мер — это прежде всего ответственность правительства. Оно взяло обязательство изменить существующие заграждения и обеспечить доступ к главной дороге», подчеркивает Бушле.



Он напоминает, что протестующие, со своей стороны, обязались не блокировать дорогу к строительной площадке, и эти обязательства важно соблюдать.



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