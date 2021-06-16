

«Парламент Грузии отказался от выполнения своих функций во время пандемии»

16.06.2021 15:31





Парламент Грузии фактически отказался от выполнения своей функции во время ковид-пандемии и дал правительству право ограничивать основные права человека, говорится в исследовании организации «Международная прозрачность — Грузия» (TI).



В документе, опубликованном 16 июня, оценили практику парламентского контроля в 2019-20 годах. Период исследования совпал с пандемией и политической напряженностью.



Исследователи выявили следующие основные вызовы:



Во время пандемии и сопутствующего кризиса парламент фактически отказался от выполнения своей функции и полностью переложил полномочия ограничивать основные права человека на правительство, не ведя эффективный мониторинг деятельности исполнительной власти;

Во время действия в Грузии чрезвычайного положения, комитеты парламента не проводили заседания касательно контроля деятельности правительства;

Во время чрезвычайного положения комитеты не использовали свои полномочия по проверке соответствия выпущенных исполнительной властью нормативных актов с конституцией и состояния их исполнения;

Вместо положенных 11 встреч с министрами было проведено лишь 4;

Глава Минздрава Екатерине Тикарадзе не пришла на заседание комитета по приглашению оппозиционных фракций;

Депутатский запрос в связи с ковидом, на который ведомства обязаны дать ответ, был использован лишь 11 раз. Авторами во всех случаях выступили лишь оппозиционеры, в то время как у членов парламентского большинства по ковиду вопросов не возникало.

По заявлению организации, ковид привнес много новых и важных вызовов в повестку дня законодательных органов по всему миру. В TI отмечают, что хоть в большинстве стран за действия против ковида ответственна исполнительная власть, парламент все же продолжает эффективный контроль действий правительства.



По мнению организации, парламент Грузии должен осуществить надзор за тем, насколько пропорционально ограничение свободы, насколько оправдано использование силы, насколько целесообразно выдается экономическая помощь и так далее.



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