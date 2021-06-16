

Гоциридзе: Никто не посадит Гахария, они просто пугают его совершенными им преступлениями

16.06.2021 15:35





Никто не посадит Гахария, они просто пугают его совершенными им преступлениями. Поимка Гахария была бы подарком для них перед выборами, - об этом заявил журналистам депутат от «Национального движения» Роман Гоциридзе.



По его словам, преступление 20 июня эта власть не расследует.



«Никто не посадит Гахария, они просто пугают его совершенными им преступлениями, такими как закрытие проекта Анаклии, вмешательство в выборы, дело 20 июня. Все это не может быть расследовано в условиях этой власти. Для этого нужен объективный суд или временная следственная комиссия, которая сделает возможным расследование эти процессов. Поимка Гахария была бы подарком для них перед выборами. «Грузинская мечта» боится того, что Гахария отхватит один-два процента голосов. Но тут дело не в Гахария, а в том, что они пекутся о собственной шкуре, чтобы Гахария не отнял голоса. Это процесс, проходящий внутри одной команды. В конечном итоге Иванишвили надеется, что сможет договориться с Гахария как с бывшим визирем», - заявил Гоциридзе.









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