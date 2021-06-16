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Вольский: Мы должны сказать спасибо владыке Спиридону за его самоотверженность
16.06.2021 17:11
Мы должны сказать спасибо владыке Спиридону за его самоотверженность, а так же всем духовным лицам, которые на протяжении этого времени добросовестно и с любовью служили детям, - заявил журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский по поводу Ниноцминдского детского дома.
По его словам, скандальная и истеричная позиция вокруг этой темы не нужна, поскольку «те или иные вопросы, в том числе, вопрос о защите прав детей, можно решить посредством человеческих отношений».
«Если были какие-то отклонения против этого должна ополчиться и ополчится церковь, все принципы которой направлены против насилия, в особенности насилия в отношении детей... Однако нынешняя скандальная, истеричная позиция указывает на то, что кто-то желает не установления истины, а нанесения вреда церкви», - заявил Вольский.
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