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В Женеве началась встреча президентов России и США
16.06.2021 17:12
В Женеве началась встреча президентов России и США Джо Байдена и Владимира Путина.
Байден и Путин встречаются впервые в ранге президентов. Переговоры ведутся на вековой вилле «Ла Гранж».
Президент Швейцарии Ги Пармелини по отдельности проводил двух лидеров на виллу «Ла Гранж». Как отметил президент Швейцарии перед встречей президентов России и США, он пожелал Байдену и Путину плодотворного диалога с учетом интересов их стран и всего мира.
Из-за саммита США-Россия меры безопасности в Женеве были крайне ужесточены. По городу передвигаются патрульные машины и бронетехника.
«Господин президент, хочу поблагодарить за вашу инициативу, за сегодняшнюю встречу. Знаю, что у вас была длинная поездка, много работы. Тем не менее в российско-американских отношениях наметилось много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной»,— сказал Владимир Путин в начале встречи.
«Любая встреча лицом к лицу — полезная встреча. Мы попытаемся определить, где у нас есть общие вопросы, и то, по каким вопросам есть разногласия. Там, где у нас есть разногласия, надо сделать все для того, чтобы мы могли профессионально и предсказуемо обсудить вопросы»,— ответил Джо Байден.
После этого начались переговоры в узком составе: президенты России и США, главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен, переводчики.
Переговоры пройдут и в расширенном формате. Темы разговора включают двусторонние отношения, стратегическую стабильность, кибербезопасность, пандемию коронавируса, климат, региональные проблемы, включая Украину, Беларусь и Нагорный Карабах, а также вопрос Алексея Навального, права человека, освобождение граждан России и США, задержанных в США и России.
В последний раз встреча президентов США и России состоялась в 2018 году в Хельсинки между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
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