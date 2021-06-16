

Встреча между народным защитником и владыкой Якобом пройдет завтра

16.06.2021 18:12





Встреча между народным защитником Грузии Нино Ломджария и епископом Бодбийским, владыкой Якобом пройдет завтра. Информацию об этом распространяет служба по связям с общественностью патриархии Грузии.



«17 июня в Грузинском государственном университете имени Андрея Первозванного патриархии Грузии состоится встреча между епископом Бодбийским Якобом (Якобашвили) и народным защитником Нино Ломджария в связи с Ниноцминдским домом детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения», - отмечается в информации.



Для справки, епископ Бодбийский, владыка Якоб два дня назад был назначен руководителем Ниноцмидского детского пансиона. Как заявил владыка Якоб журналистам, уже бывший руководитель пансиона владыка Спиридон решил по собственному желанию вернуться в епархию.



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