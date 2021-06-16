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ЕС и США поддерживают реформы и суверенитет Грузии


16.06.2021   18:17


Заявление на Саммите США-ЕС 15 июня, во второй день Саммита НАТО 2021 года в Брюсселе, выражает поддержку Грузии, Украине и Молдове на «пути реформ».

«Мы готовы продолжать поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность восточных партнеров ЕС», — говорится в документе. Соединенные Штаты и Евросоюз также заявили, что они полны решимости работать во имя «прочного мира, устойчивости и стабильности» на Южном Кавказе.

В заявлении осуждаются действия России, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и независимости Грузии и Украины.

«В целях координации нашей политики и действий мы планируем установить диалог США-ЕС с Россией на высоком уровне», — говорится в заявлении.

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