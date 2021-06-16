

Еврокимссия о системных нарушениях международного права Россией в Грузии и Украине

16.06.2021 20:09





Европейская комиссия представила новую стратегию отношений с Россией. В документе говорится, что ЕС должен систематически и совместными усилиями реагировать на угрозы, исходящие из России.



По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Джозефа Боррелля, предложение Еврокомиссии можно отразить слоганом — «отрази, сдерживай и сотрудничай».



В 14-страничном документе подчеркивается, что управление отношениями с ЕС является «серьезной стратегической задачей для Брюсселя, поскольку Москва стремится вмешиваться во внутренние дела ЕС и дестабилизировать его государства-члены и соседей».



В стратегии говорится, что ЕС должен более систематически реагировать на нарушения прав человека в России и отстаивать демократические ценности. В этом контексте в документе упомянута и Грузия.

«Россия прибегает к прямой военной силе и гибридным действиям в неразрешенных конфликтах, которые сама же разжигает в Украине, в Грузии и Молдове, а также в южном соседстве ЕС, а именно в Сирии и Ливии», — говорится в документе.



Кроме того, согласно документу, «ЕС также продолжает сопротивляться попыткам правительства России представить себя посредником, а не стороной территориальных конфликтов в Украине, в Грузии и Молдове».



«Европейский Союз следует политике непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова и признания Россией т.н. независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осети», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

Документ, подготовленный Еврокомиссией, будет обсужден на следующем саммите лидеров ЕС в конце июня.



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