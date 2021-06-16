

Оппозиция предлагает пострадавшим 20 июня компенсацию и пенсию

16.06.2021 20:14





В парламенте Грузии планируют зарегистрировать законопроект, предлагающий пострадавшим во время событий 20 июня 2019 года компенсацию и пенсию.



Инициатива принадлежит «Стратегии Агмашенебели». По заявлению партии, ее также поддержит фракция «Лело — партнерство за Грузию».



Гиорги Вашадзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» отметил, что по законопроекту государство также покроет затраты связанные с состоянием здоровья пострадавших.



«Выступаем с инициативой создания специального закона, по которому пострадавшие 20 июня получат соответствующую компенсацию, им будет назначена пенсия и главное — у государства будет полная обязанность обеспечить покрытие их медицинских затрат и реабилитацию здоровья на протяжении всей их жизни», — сказал он.



Другие детали законопроекта пока неизвестны. В пресс-службе партии говорят, что детали станут известны на брифинге, который предположительно пройдет до конца этой недели.



Неизвестна и позиция парламентского большинства. Члены «Грузинской мечты», которые еще даже не прочли законопроект, уже успели расценить инициативу как «популизм». По их словам, «неудобно» выдвигать подобные инициативы в отношении только пострадавших 20 июня, когда есть пострадавшие во время событий 26 мая 2011 года и 7 ноября 2007 года.



«Озвучивание этой темы со стороны оппозиции отчасти является популизмом… Они апеллируют к событиям 20 июня, но не вспоминают 7 ноября и 26 мая. Если им так больно, почему они ставят вопрос лишь в этом направлении. Подождем и увидим законопроект. Мы его обсудим и аргументированно представим окончательную позицию», — сказал TV Pirveli Гиви Минакадзе.



Председатель парламента поделился с TV Pirveli своей личной позицией и заявил, что в парламенте нужно обсудить этот вопрос.



«Я лично говорю, что если конкретные пункты буду приемлемы, я соглашусь на уровне принципа», — сказал он.



Сами пострадавшие на поддержку «Мечты» не рассчитывают. Дочь одного из пострадавших, Натия Летодиани сказала Netgazeti, что инициатива похожа на попытку «сохранить лицо».



«Я считаю, особо для пострадавших это ничего не поменяет по одной простой причине — «Грузинская мечта» этого не поддержит. Как не прошел проект оппозиции по амнистии, так и не пройдет этот. По моему, это попытка оппозиции сохранить лицо после подписания пункта об амнистии без учета мнения пострадавших. А так, теоретически [законопроект] может быть нормальный и стоит над этим работать. Но мы не верим, что на практике его удастся продвинуть», — сказала она.



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