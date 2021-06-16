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Европейская комиссия представила новую стратегию отношений с Россией, с упоминанием Грузии
16.06.2021 20:17
Европейская комиссия представила новую стратегию отношений с Россией. В документе говорится, что Евросоюз должен систематически и совместными усилиями реагировать на угрозы, исходящие из России. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Джозефа Боррелля, предложение Еврокомиссии можно отразить слоганом - «отрази, сдерживай и сотрудничай».
В 14-страничном документе подчеркивается, что управление отношениями с ЕС является «серьезной стратегической задачей для Брюсселя, поскольку Москва стремится вмешиваться во внутренние дела ЕС и дестабилизировать его государства-члены и соседей».
В стратегии говорится, что ЕС должен более систематически реагировать на нарушения прав человека в России и отстаивать демократические ценности. В этом контексте в документе упомянута и Грузия, сообщает Общественный вещатель.
«Россия прибегает к прямой военной силе и гибридным действиям в неразрешенных конфликтах, которые сама же разжигает в Украине, в Грузии и Молдове, а также в южном соседстве ЕС, а именно в Сирии и Ливии», - говорится в документе.
Кроме того, согласно документу, «ЕС также продолжает сопротивляться попыткам правительства России представить себя посредником, а не стороной территориальных конфликтов в Украине, в Грузии и Молдове».
«Европейский союз следует политике непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова и признания Россией т.н. независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии», - говорится в заявлении Европейской комиссии.
Документ, подготовленный Еврокомиссией, будет обсужден на следующем саммите лидеров ЕС в конце июня.
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