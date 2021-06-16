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Фату Бенсуда покинула пост прокурора МУС
16.06.2021 21:10
В Международном уголовном суде в Гааге прошла церемония вступления в должность главного прокурора британского юриста Карима Ахмад Хана. Он сменит на этом посту Фату Бенсуда, которая расследовала возможные военные преступления в ходе российско-грузинской войны 2008 года.
В отличие от своей предшественницы, новый прокурор выступает против политизации МУС, считая, что этот орган должен заниматься только преступлениями в странах, в которых нет эффективной юридической системы.
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