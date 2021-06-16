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Мэрия Тбилиси профинансирует женские спортивные клубы и команды разных дисциплин параспорта
16.06.2021 21:41
Мэрия Тбилиси профинансирует женские спортивные клубы и команды разных дисциплин параспорта.
Об этом 16 июня заявил градоначальник Каха Каладзе. По его словам, финансирование коснется клубов/команд, основанных в 2021 году и юридически зарегистрированных и функционирующих в муниципалитете Тбилиси.
«Финансирование будет выделено на закупку спортивного инвентаря и экипировки, а также на оплату аренды тренировочного пространства. Кроме того, за успехи в Высшей лиги чемпионата Грузии и в Чемпионате Грузии по командным дисциплинам параспорта команды, которые зарегистрированы и функционируют в Тбилиси до и во время проведения Чемпионата будут вознаграждены. Занявшие первое место получат 10,000 лари, второе — 8000 лари, третье — 5000 лари», — заявил Каладзе.
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