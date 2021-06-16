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Грузия в докладе об отношениях ЕС и России
16.06.2021 22:33
«ЕС продолжит поднимать вопрос о систематических нарушениях международного права Россией в Украине, Грузии и любых других местах», — говорится в совместном коммуникационном документе, который 16 июня опубликовали Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
В документе, опубликованном на имя Европейского совета и Европарламента, говорится, что Россия «предпринимает прямые военные и гибридные действия в нерешенных конфликтах, которые она подкармливает в Украине, в Грузии и Молдове».
В документе также говорится, что ЕС продолжает проводить политику непризнания поддерживаемой Россией независимости Абхазии и Цхинвальского региона, а также «незаконной аннексии Крымского полуострова».
«ЕС продолжает противодействовать попыткам правительства России представить себя посредником, а не стороной в территориальных спорах, которые имели место в Украине, Грузии и Молдове», — говорится в заявлении.
13-страничный документ был подготовлен верховным представителем и Еврокомиссией по запросу Европейского совета о представлении доклада об отношениях с Москвой.
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