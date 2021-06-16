

Байден обещал Путину «разрушительные для России» последствия в случае смерти Навального

16.06.2021 22:34





Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным «дал ему понять», что последствия смерти Алексея Навального в колонии «будут разрушительными для России». Об этом Байден рассказал на пресс-конференции по итогам саммита.



«Я дал ему понять, что убежден, что последствия этого [смерти Алексея Навального] будут разрушительными для России», — заявил Байден.



Байден привел в пример Сирию, с которой, по его мнению, важно продолжать блокировать связи, поскольку президент страны Башар Асад нарушает международные нормы и договор по химическому оружию. «Ему нельзя доверять. Речь идет о доверии. Речь идет об их способности положительно влиять на другие страны», — добавил американский президент.



По словам Байдена, он не видит проблемы в том, чтобы «вести бизнес» с Россией, пока власти страны соблюдают базовые международные нормы.



16 июня в Женеве прошел первый саммит Путина и Байдена.



В ходе пресс-конференции по результатам встречи Путин, отвечая на вопрос, затрагивалась ли тема Навального на переговорах, сообщил, что Байден по своей инициативе поднял вопрос правозащитной деятельности в России. Путин заявил, что Навальный «сознательно» вернулся в Россию, чтобы быть задержанным. «По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое: человек этот знал, что нарушает действующий в России закон», — сказал российский президент.





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