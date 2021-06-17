

Грузия на 6 пунктов улучшила позицию в «Глобальном индексе миролюбия»

17.06.2021 11:44





Международная исследовательская организация Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP) опубликовала отчет «Глобальный индекс миролюбия 2021» (Global Peace Index). Данные из 163 стран, где проживает 99,7% населения мира, отражают уровень миролюбия в 2020 году.



Грузия находится на 89-м месте в рейтинге. По сравнению с прошлым годом Грузия поднялась на шесть пунктов в этом списке.



Институт оценивает миролюбие во всем мире по трем основным направлениям: милитаризация; общественная защита; внутренние и внешние конфликты.



Отметим, что в 2007-2012 годах Грузия 6 лет подряд находилась в последней двадцатке рейтинга со статусом «менее миролюбивой» страны. Согласно отчету за 2010 год, Грузия даже имела статус «очень немиролюбивой» страны и занимала 156-е место из 163 стран.



Исландия вновь была названа самой миролюбивой страной в мире. Она лидирует в рейтинге с 2008 года. За ней следуют Новая Зеландия, Дания, Португалия, Словения, Австрия, Швейцария, Ирландия, Чехия и Канада.



За последний год индекс миролюбия улучшился в 87 странах, а в 73 - ухудшился.



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