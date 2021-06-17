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В Университете Патриархии проходит встреча владыки Иакоба и Нино Ломджария
17.06.2021 11:46
В грузинском университете Святого Андрея Первозванного Патриархии Грузии проходит встреча директора пансиона Ниноцминда владыки Иакоба с Народным защитником Нино Ломджария.
На встрече будут обсуждены вопросы, связанные с пансионом Ниницминда.
Перед встречей владыка Иакоб и Нино Ломджария не давали комментариев СМИ.
Владыка Иакоб выразил готовность вчера встретиться с Народным защитником в Тбилиси, с чем согласилась Нино Ломджария.
14 июля епископ Бодбийский Иакоб (Якобишвили) занял должность руководителя детского пансиона Ниноцминда.
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