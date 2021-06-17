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В Высшем совете юстиции проголосовали за список 9 кандидатов в судьи Верховного суда


17.06.2021   13:18


В Высшем совете юстиции состоялось голосование по списку 9 кандидатов в судьи Верховного суда.

На заседании поддержали представление в парламент 9 кандидатов в судьи Верховного суда — Георгия Гогиашвили, Гочу Абусеридзе, Левана Тевзадзе, Кетеван Месхишвили, Георгия Шавлиашвили, Реваза Надарая, Бидзину Стуруа, Эку Зарнадзе и Лашу Кочиашвили. Все они были утверждены большинством голосов.

Согласно законодательству, список будет представлен в парламент, где и пройдут собеседования с этими кандидатами.

Для справки, на сегодняшнем заседании Высший совет юстиции примет решение в общей сложности в связи с вакансией более 100 судей. Конкретнее же, речь идет о представлении 9 кандидатов в судьи Верховного суда, назначении 88 кандидатов нижней инстанции ​​и переводе 8 кандидатов в нижнюю инстанцию.

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