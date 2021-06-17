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Сенатор Роб Портман: Слов недостаточно, мы должны ввести Украину и Грузию в НАТО


17.06.2021   16:26


Слов недостаточно, мы должны ввести Украину и Грузию в НАТО, - об этом американский сенатор Роб Портман написал в Twitter, откликаясь на встречу, состоявшуюся вчера между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.

«Хотя я рад, что президент Байден обсудил с президентом Путиным вопрос Украины, просто слов недостаточно. Мы должны ввести Украину и Грузию в НАТО, а администрация Байдена должна сочетать сильную риторику с решительными действиями», - написал сенатор.

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