

Сенатор Роб Портман: Слов недостаточно, мы должны ввести Украину и Грузию в НАТО

17.06.2021 16:26





Слов недостаточно, мы должны ввести Украину и Грузию в НАТО, - об этом американский сенатор Роб Портман написал в Twitter, откликаясь на встречу, состоявшуюся вчера между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.



«Хотя я рад, что президент Байден обсудил с президентом Путиным вопрос Украины, просто слов недостаточно. Мы должны ввести Украину и Грузию в НАТО, а администрация Байдена должна сочетать сильную риторику с решительными действиями», - написал сенатор.



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