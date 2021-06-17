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Самадашвили: Приостановка назначения судей является частью соглашения
17.06.2021 16:50
Приостановка назначения судей является частью соглашения. Поэтому любая попытка в парламенте утвердить судей Верховного суда будет считаться прямым нарушением соглашения Мишеля, - об этом заявила журналистам член фракции «Лело - Партнерство для Грузии» Саломе Самадашвили, откликнувшись на процесс отбора судей в Высшем совете юстиции.
По словам Самадашвили, в документе Мишеля четко записаны те критерии, которыми следует руководствоваться в процессе реформы судебной системы.
«Высший совет юстиции является учреждением, находящимся на службе судебного «клана», и мы все это знаем, поэтому у нас нет ожидания от Высшего совета юстиции в его нынешнем составе, что они предпримут какие-либо шаги, связанные либо с судебной реформой, либо с выполнением соглашения Мишеля. Процесс утверждения судей должен проходить в парламенте, где представлено как большинство, так и оппозиция, которая подписала документ Мишеля, где четко прописаны те критерии, которыми мы должны руководствоваться для реформы судебной системы и приостановка назначения судей является частью этого соглашения. Поэтому любая попытка в парламенте утвердить судей Верховного суда с нашей стороны будет сочтена как прямое нарушение соглашения Мишеля», - заявила Самадашвили.
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