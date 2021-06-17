

Эстония подарит 900 000 доз вакцины AstraZeneca другим странам

17.06.2021 16:54





Эстония подарит 900 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca другим странам, в том числе Восточному партнерству Об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр Кайя Калас.



По словам премьер-министра, Эстония пожертвует свои излишки вакцины странам, в которые препарат еще не поступил, а также в те регионы мира, где вакцины еще недостаточно.



Решение пожертвовать вакцины связано с тем, что в Эстонии они не нашли применения. Эстония забронировала более доз вакцины, чем жителей в стране.



Вакцины будут предоставлены как с помощью всемирной инициативы COVAX, так и путем прямой передачи странам-партнерам Восточного партнерства.





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