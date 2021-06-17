

Бокерия: Противостояние между свободным миром и тоталитарными странами продолжится

17.06.2021 19:09





Противостояние между свободным миром, путинской Россией и тоталитарными странами продолжится и в будущем может даже обостриться, - так председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия оценивает встречу президентов Байдена и Путина.



Как отмечает Бокерия, ни по одному из важных вопросов, по которым существуют противостояние между свободным миром, США и Россией, прорыва не произошло.



«Как и ожидалось, ни по одному из важных вопросов, по которым есть разногласия между свободным миром, его лидером, Соединенными Штатами Америки, и российским Путиным, прорыва не произошло. Все прогнозы были такими, в этом нет неожиданности. Это противостояние между свободным миром, путинской Россией и тоталитарными странами продолжится и может в будущем даже обостриться.



С точки зрения нашей страны, основная проблема заключается в том, что наш вопрос, оккупации Грузии, продолжающейся агрессии России Путина против суверенитета, территориальной целостности и демократии Грузии не стоит на уровне высшей повестки дня. Так давно, и на данном этапе также не удалось это продвинуть вперед, хотя бы вместе с Украиной», - заявил Бокерия.



Как заявляет Бокерия, у нас нет правительства, которое активно работало бы над вопросами, входящими национальные интересы.



«У нас есть своя огромная проблема. У нас нет правительства, которое активно работало бы над этим и другими вопросами, входящими в наши национальные интересы, в том числе, беспокоило бы партнеров, когда необходимо, как это делает власть и президент Украины.



Более того, у нас есть все доводы и признаки того, что в течение всех этих лет режим Иванишвили с различной интенсивностью выполнял крайне вредную для нашей страны задачу, что декларировал в своей программе – чтобы Грузия исчезла как предмет противостояния между Россией и Западом, что пагубно для наших национальных интересов», - отмечает Бокерия.



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