

Тбилиси стал членом Nordic Tourism Collective

17.06.2021 19:13





Тбилиси стал членом «Туристического объединения стран Скандинавии» — Nordic Tourism Collective», — об этом сообщает мэрия Тбилиси.



Заместитель мэра столицы Андрия Басилая представил сегодня членам организации на вебинаре туристический потенциал Тбилиси и продукты.



«Туризм — один из самых крупных и быстрорастущих экономических секторов столицы. Мэрия Тбилиси активно работает над развитием этого направления и была вовлечена в процесс восстановления туристического сектора в форме различных типов кампаний, таких как: семинары и рабочие встречи для людей, работающих непосредственно или косвенно в сфере туризма и смежных секторах; фестиваль уличного питания — «Отведай на улицах Тбилиси», медиатуры для международных журналистов, блогеров и «инфлюенсеров» и т. д.



Кроме того, было профинансировано до 400 объектов питания, чтобы они могли активно и бесперебойно продолжать работать в постпандемический период.



Тбилиси занимает первое место среди 15 лучших направлений в Европе для вакцинированных путешественников, готов принимать гостей и обеспечить им безопасную среду в соответствии с правилами и протоколами Всемирной организации здравоохранения», — заявил Андрия Басилая.





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