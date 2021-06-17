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Тбилиси стал членом Nordic Tourism Collective
17.06.2021 19:13
Тбилиси стал членом «Туристического объединения стран Скандинавии» — Nordic Tourism Collective», — об этом сообщает мэрия Тбилиси.
Заместитель мэра столицы Андрия Басилая представил сегодня членам организации на вебинаре туристический потенциал Тбилиси и продукты.
«Туризм — один из самых крупных и быстрорастущих экономических секторов столицы. Мэрия Тбилиси активно работает над развитием этого направления и была вовлечена в процесс восстановления туристического сектора в форме различных типов кампаний, таких как: семинары и рабочие встречи для людей, работающих непосредственно или косвенно в сфере туризма и смежных секторах; фестиваль уличного питания — «Отведай на улицах Тбилиси», медиатуры для международных журналистов, блогеров и «инфлюенсеров» и т. д.
Кроме того, было профинансировано до 400 объектов питания, чтобы они могли активно и бесперебойно продолжать работать в постпандемический период.
Тбилиси занимает первое место среди 15 лучших направлений в Европе для вакцинированных путешественников, готов принимать гостей и обеспечить им безопасную среду в соответствии с правилами и протоколами Всемирной организации здравоохранения», — заявил Андрия Басилая.
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