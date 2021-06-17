

Залкалиани уверен, что Грузия всегда будет в американо-российской повестке дня

17.06.2021 19:14





В течение всего этого последнего времени, всегда одним из главных приоритетов нашей деятельности является то, чтобы Грузия всегда была на передней позиции в повестке дня отношений Соединенных Штатов Америки с Россией, — об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По словам Залкалиани, у них всегда есть главная просьба к своим партнерам, будь то встреча веского ранга или саммит, чтобы вопрос Грузии на высоком уровне был в повестке дня международного сообщества и он не разделяет критику своих оппонентов по этому поводу.



«Об этом неоднократно заявлялось в нашей официальной или неофициальной коммуникации с главным стратегическим партнером. Приведу несколько конкретных примеров. Во время моего последнего телефонного разговора с Блинкеном одной из основных просьб было, чтобы тема Грузии была в числе приоритетных вопросов на самом высоком уровне во время встречи. Во время визита Филиппа Рикера в Тбилиси главным приоритетным направлением разговора с премьер-министром и нами был тот же вопрос, актуализация тематики Грузии на саммите США-Россия», — заявил Давид Залкалиани.



Что касается встречи Джо Байдена и Владимира Путина, Залкалиани пояснил, что на совместная пресс-конференции был заявлен важный посыл, что США не бросят от своих союзников, включая Грузию.



Залкалиани убежден, что Грузия будет в американо-российской повестке дня как сейчас, так и в будущем.



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