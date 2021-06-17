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Бен Ходжес: Происходящее в Украине является продолжением того, что началось в Грузии в 2008 году
17.06.2021 19:34
«То, что происходит сейчас в Украине, является продолжением того, что началось в Грузии в 2008 году», — написал в Twitter бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Ходжес отреагировал на встречу Байдена и Путина и отметил что Россия останавливается только тогда, когда её останавливают.
«Россия останавливается только тогда, когда её останавливают. То, что сейчас происходит в Украине, является продолжением того, что началось в Грузии в 2008 году. Президент Байден сказал, что через 3-6 месяцев он будет знать, диалог какого типа у него будет с президентом Путиным. Время идет», — написал Бен Ходжес.
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