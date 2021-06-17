

Бен Ходжес: Происходящее в Украине является продолжением того, что началось в Грузии в 2008 году

17.06.2021 19:34





«То, что происходит сейчас в Украине, является продолжением того, что началось в Грузии в 2008 году», — написал в Twitter бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.



Ходжес отреагировал на встречу Байдена и Путина и отметил что Россия останавливается только тогда, когда её останавливают.



«Россия останавливается только тогда, когда её останавливают. То, что сейчас происходит в Украине, является продолжением того, что началось в Грузии в 2008 году. Президент Байден сказал, что через 3-6 месяцев он будет знать, диалог какого типа у него будет с президентом Путиным. Время идет», — написал Бен Ходжес.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





