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Бен Ходжес: Происходящее в Украине является продолжением того, что началось в Грузии в 2008 году


17.06.2021   19:34


«То, что происходит сейчас в Украине, является продолжением того, что началось в Грузии в 2008 году», — написал в Twitter бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Ходжес отреагировал на встречу Байдена и Путина и отметил что Россия останавливается только тогда, когда её останавливают.

«Россия останавливается только тогда, когда её останавливают. То, что сейчас происходит в Украине, является продолжением того, что началось в Грузии в 2008 году. Президент Байден сказал, что через 3-6 месяцев он будет знать, диалог какого типа у него будет с президентом Путиным. Время идет», — написал Бен Ходжес.

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