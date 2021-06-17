

Очень досадно, что на встрече Байдена с Путиным не была упомянута оккупация Грузии - Дэниел Гамильтон

17.06.2021 19:40





Британский политический обозреватель Дэниел Гамильтон на «Главном канале» отреагировал на встречу Байдена с Путиным. По его словам, досадно, что оккупация Грузии Россией не попала на повестку дня.

Гамильтон говорит, что международные партнеры Грузии должны оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы вопрос Грузии вернулся в повестку дня.



«Думаю, очень досадно, что на саммите не была упомянута оккупация Грузии, в частности Абхазии и Южной Осетии. Думаю, что для многих друзей Грузии, особенно в последние несколько лет, когда Россия осуществила агрессивные действия против Украины, будь то Крым или Донбасс, является особым вызовом, чтобы вопрос Грузии вынести на международный уровень.



Я считаю, что обязанность дружественных Грузии стран, в том числе моей страны Соединенного Королевства, оказать давление на президента Соединенных Штатов и государственный департамент, чтобы вопрос Грузии был бы одним из главных вопросов.



Джо Байден уже много лет является другом Грузии, и он всегда громко говорил о проблемах Кавказского региона, я надеюсь, что он продолжит оказывать давление на Россию, чтобы их вооруженные силы были выведены с территории Грузии», - сказал Даниель Гамильтон.



Встреча Байдена и Путина состоялась вчера, 16 июня в Женеве. На встрече стороны обсудили отношения между США и Россией, а также вопрос Украины и Беларуси. После завершения встречи, президенты Соединенных Штатов и России провели пресс-конференцию по отдельности, вопрос Грузии не был упомянут ни одной из сторон.





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