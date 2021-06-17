

Подписаны меморандумы о сотрудничестве между Грузией и Ватиканом

17.06.2021 20:56





В рамках официального визита президента Грузии в Ватикан впервые за историю дипломатических отношений между государствами подписаны Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве.



По словам президента Грузии, образование и культура являются приоритетными направлениями развития нашей страны. В этой связи важно сохранять и углублять глубокие традиции и христианские ценности Грузии.



«Одна из таких традиционных ценностей - толерантность, что исторически было частью Грузии. В Грузии принимают людей всех религий и конфессий. Грузия - один из центров межкультурного диалога, и мы должны поддерживать это», - сказала Саломе Зурабишвили.



В ходе встреч в Ватикане президент Грузии выступила с рядом инициатив, включая создание Постоянного научного совета Грузия-Ватикан, который займется переводом старинной грузинской христианской литературы.



Меморандумы о сотрудничестве в области культуры и образования подписали президент Ватиканской Конгрегации католического образования кардинал Джузеппе Версальди и президент Папского совета Ватикана по культуре кардинал Джанфранко Равази.



С грузинской стороны соглашение подписали заместитель министра образования и науки Грузии Нуну Мицкевич и первый заместитель министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Каха Сихарулидзе.



«Этот меморандум позволяет нам предпринять конкретные шаги по сближению Грузинского института рукописей и архивов Ватикана. Грузинские исследователи получат доступ к материалам, которые хранились и не публиковались на протяжении многих лет», - сказала Нуну Мицкевич.



Ватикан готов к тому, чтобы Грузия присоединилась к Глобальному договору об образовании, который направлен на укрепление отношений между народами и сотрудничество в областях образования, науки, инноваций и технологий, что является необходимым для воспитания будущих поколений.



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