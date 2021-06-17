

Amnesty International признала преследования протестующих медиков в Белоруссии

17.06.2021 21:01





Принимавшие участие в протестах работники медицинской сферы подвергались необоснованным преследованиям со стороны сотрудников правоохранительных органов Беларуси. К такому выводу пришла международная правозащитная организация Amnesty International в специальном брифинге.



По данным правозащитников, преследованиям подверглись медики, которые участвовали в митингах, критически высказывались о власти или открыто заявляли о смерти и ранениях протестующих. Впоследствии многие из них полностью лишились права работать в сфере здравоохранения, говорится в документе.



«Белорусские медработники оказались на передовой кризиса прав человека, они и оказывали пострадавшим протестующим медицинскую помощь, и разоблачали попытки власти уменьшить масштабы кровопролития. Многие из них заплатили высокую цену за свою порядочность, потеряв средства к существованию, а в некоторых случаях и свободу», — заявил заместитель директора Amnesty International по кампаниям в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Брюс Миллар.



Он подчеркнул, что медиков уволили в условиях хронической нехватки врачей в стране. Миллар призвал мировое сообщество разобраться с этой ситуацией.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





