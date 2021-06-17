

МИД Грузии обещает решить проблемы легально работающих в Германии граждан Грузии

17.06.2021 22:34





Консульству Германии в очередной раз поручено решить проблему граждан Грузии, отправившихся на сезонную работу в Германию по государственной программе, заявил сегодня министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



«У меня была коммуникация на эту тему не только с нашим консульством, но и с властями Германии.



Я также вчера разговаривал с послом Германии о том, что эту тему надо быстро решить, поскольку мы имеем дело с людьми, с их условиями жизни, и что это является главным приоритетом.



Поэтому в очередной раз нашему консульство дали поручение, и я уверен, что вместе с немецкими партнерами эта проблема будет быстро решена», — сказал Залкалиани.



Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии было подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сезонной работе на фермах — в течение одного-трех месяцев в году. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, с зарплатой от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и плата за питание и проживание.



Всего германская сторона в рамках программы по трудоустройству предложила для граждан Грузии до пяти тысяч рабочих мест.



Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Однако месяц спустя Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушении их прав и тяжелых условиях, в которых им приходится там работать.



Согласно контракту, жилье трудоустроенных граждан должно находится недалеко от рабочего места, а плата не должна превышать 6-15 евро в сутки. Медицинскую страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели.



В середине мая часть граждан, уехавших на заработки в Германию, связалась с грузинскими СМИ и пожаловались на тяжелые условия труда и нарушения контракта.



Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии спустя неделю пообещало, что условия труда сезонных рабочих из Грузии будут незамедлительно исправлены в соответствии с существующими стандартами.



Однако в конце прошлой недели в СМИ вновь появились аудио- и видеозаписи граждан Грузии, которые говорят, что условия труда и проживания не улучшились, а платят им по-прежнему меньше обещанного.



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