

После снятия железных заграждений противники «Намахван ГЭС» попытались войти в ущелье

18.06.2021 10:34





Противники «Намахван ГЭС» попытались войти в ущелье.



По их словам, снятие баррикад они приняли как право войти, поэтому решили устроить шествие. Правоохранители не дали им этой возможности.



По словам полицейских, есть некоторые опасности, поэтому сегодня не могут дать им права войти в ущелье.



После отказа активисты заявили, что реально обещание не выполнено, и их еще раз обманули. При этом, по их словам, они подождут завтрашней встречи.



У села Гумати убрали железные заграждения. Три требования из озвученные на встрече, прошедшей при включенности ЕС, уже выполнены. В ущелье больше нет железных заграждений, ущелье покинет часть полиции, и активисты смогут передвигаться в селе Намохвани.



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