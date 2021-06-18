

Минобразования Грузии будет сотрудничать с Ватиканом

18.06.2021 10:36





«В рамках официального визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Ватикан был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки и Конгрегация католического образования Ватикана в сфере образования и науки», — об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.



Меморандум подписали заместитель министра образования и науки Нуну Мицкевич и президент Конгрегации католического образования Джузеппе Версальди.



«Меморандум будет способствовать сотрудничеству между сторонами в сфере образования и науки, в частности, в деле защиты и исследования христианского наследия. Ученые, исследователи и преподаватели получат возможность работать в библиотеках, архивах и музеях Ватикана, что позволит сторонам обмениваться академическими знаниями, информацией, опытом и лучшими практиками», — говорится в информации.



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