

Грузинские врачи пройдут переподготовку в крупнейшей детской клинике Ватикана

18.06.2021 10:48

Новости-Грузия



Грузинские врачи и биологи смогут пройти переподготовку на базе крупнейшей детской клинике Ватикана – больнице Bambino Gesù («Младенец Иисус») в Риме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Грузии.



Соглашение о помощи грузинским специалистам в направлении неотложной помощи и диагностики редких детских заболеваний было достигнуто во время визита в Ватикан президента Саломе Зурабишвили.



ПО ТЕМЕ Саломе Зурабишвили наладила сотрудничество с Музеями и архивом Ватикана. ФОТО



По словам главы государства, меморандум о сотрудничестве стороны подпишут в ближайшее время. Произойдет это, когда президент совета директоров Bambino Gesù Мариелла Эноки прибудет в Грузию.



Накануне Саломе Зурабишвили посетила несколько лабораторий Bambino Gesù, занимающихся высокотехнологичными исследованиями и диагностико-генетической деятельностью, включая иммунотерапию и клеточную терапию. Фото: пресс-служба президента Грузии





Зурабишвили указала, что клиника будет сотрудничать с грузинскими специалистами «по всем направлениям».



«В очень редких случаях они помогут нашим детям», — заявила она.



Ожидается, что первыми переподготовку в Риме пройдут санитары и врачи. Они будут принимать участие в работе и исследованиях научно-исследовательской лаборатории Bambino Gesù, которая, как сообщила президент, «является одной из ведущих в Европе и в первую очередь занимается редкими и онкологическими заболеваниями».



Президент Грузии прибыла в Ватикан с официальным визитом 16 июня. Свою поездку Саломе Зурабишвили назвала исторической, подчеркнув, что Грузия и Святой престол впервые в истории двусторонних отношений подпишут отраслевые меморандумы о сотрудничестве.



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