

Глава МИД Грузии примет участие в форуме мировой дипломатии в Анталии

18.06.2021 10:49





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сегодня отправится в Турцию для участия в Дипломатическом форуме в Анталии. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.



В ходе двухдневного рабочего визита Залкалиани проведет двусторонние встречи со своими коллегами, в том числе с главой МИД Украины Дмитрием Кулеба и другими официальными лицами.



Вместе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым Залкалиани примет участие в панельной дискуссии «Южный Кавказ: новые возможности для регионального мира и сотрудничества».



Дипломатический форум в Анталии пройдет 18-20 июня под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



Турция организует эту конференцию впервые. Она призвана стать ежегодной международной площадкой для обмена мнениями относительно актуальных международных вопросов, обсуждения действенных шагов современной дипломатии для реагирования на глобальные вызовы.



В этом году в форуме примут участие главы государств и правительств десяти стран, министры иностранных дел более чем 40 государств, а также представители международных структур, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, общественные деятели и ученые из разных стран.



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