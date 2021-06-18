

Ломджария: Рряд вопросов по делу Темирлана Мачаликашвили остался без ответа со стороны следствия

18.06.2021 12:22





По заявлению народного защитника Грузии Нино Ломджария, ряд вопросов по делу Темирлана Мачаликашвили остался без ответа со стороны следствия.



Как пояснила Ломджария, представляя отчет на заседании парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции, в связи с этим аппарат омбудсмена обратился в прокуратуру с предложением.



«Что касается непосредственно дел, к которым общество проявляет высокий интерес, нами в отчете рассматриваются погрешности следствия, произведенного по делу Георгия Шакарашвили, что было изучено народным защитником. Также мы указываем на дело Тамерлана Мачаликашвили, где считаем, что ряд вопросов остался без ответа со стороны следствия. В связи с этим мы обратились с предложением в прокуратуру. Кроме того, еще раз напоминаем обществу, что в прокуратуре все еще не завершилось расследование по служебной проверке в рамках дела об убийстве несовершеннолетних на улице Хорава», - заявила Ломджария.



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