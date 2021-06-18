

В правящей партии Грузии выступили против проведения прайд-недели

18.06.2021 13:25





Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобихадзе открыто выступил против проведения в Тбилиси прайд-недели – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека.



«У меня свое отношение к данному вопросу и, думаю, учитывая весь контекст, этим людям должно быть отказано в проведении данного мероприятия. Учитывая весь контекст, это было бы ответственным решением. Этот контекст очень комплексный. С учетом этого контекста ответственные люди, как правило, не должны были бы планировать это», — заявил Кобахидзе сегодня журналистам.



Неправительственная организация Tbilisi Pride, работающая в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества, собирается провести прайд-неделю 1-5 июля. Запланированы тематические лекции, представления, выставки и другие мероприятия. Кульминацией Недели станет «Марш достоинства». Акция, к которой присоединяться гражданские активисты представители ЛГБТ-сообщества, пройдет на проспекте Руставели под слоганом «Выходи за солидарность».



Tbilisi Pride заявляют, что таким образом они хотят выразить солидарность с политическими, социальными и культурными протестами, которые продолжаются в Грузии в настоящее время. Активисты подчеркивают, что «Марш достоинства» не имеет ничего общего с гей-парадом.



Несмотря на это, планы Tbilisi Pride возмутили крайне правых. Бизнесмен Леван Васадзе, основатель ультраконсервативного движения «Эри» (Нация), призывал правительство Грузии принять закон, «запрещающий пропаганду разврата». Он потребовал, чтобы правительство в 10-дневный срок отменило «Марш достоинства» и «не давало повода для эскалации в стране».



Впервые в Tbilisi Pride предприняли попытку провести «Марш достоинства» в 2019 году. Акцию несколько раз откладывали из-за угроз столкновения с ультранационалистами. Митинг все же состоялся, однако в очень скромных масштабах и на измененной локации – несколько десятков человек с радужными флагами собрались у здания МВД Грузии на фоне контракции радикальных групп.



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