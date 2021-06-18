

Кобахидзе опроверг информацию об уходе с должности председателя «Грузинской мечты»

18.06.2021 13:28





Ираклий Кобихадзе назвал фейком и спекуляцией сообщения о его отставке с должности председатель правящей партии «Грузинская мечта». Соответствующее заявление политик сделал в эфире программы «Реакция» на телеканале «Пирвели».



Грузинские СМИ активно обсуждают информацию о том, что на посту лидера ГМ Кобахидзе сменит премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Журналисты не исключают, что Кобахидзе, который в настоящее время является главным лицом правящей партии, оставит политику насовсем. Некоторые источники сообщают, что планируется его назначение на пост председателя Конституционного суда Грузии.



«Это спекуляции… Говорили также о том, что 20 июня должен был состоятся съезд партии, что немыслимо. Должна же быть у фейк ньюса хоть минимальная убедительность, не так ли? Когда говорят, что через два или пять дней состоится съезд партии, они ведь должны знать, что к съезду нужно подготовится», — сказал Кобахидзе.



Одновременно политик указал, что на протяжении последних лет именно он координировал избирательную кампанию правящей партии перед каждыми выборами. По словам Кобахидзе, выборы в местные органы власти осенью 2021 года не станут исключением.



«Я председатель партии. Мои функции заключаются в обеспечении координации во время решения политических вопросов, руководстве избирательным штабом и надлежащей подготовке партии к выборам. Это такая функция, над выполнением которой начинают работать примерно за год. Я уже начал этим заниматься и изменения в такое время, даже технически, практически невозможны», — отметил Кобахидзе.



Ираклию Кобахидзе 42 года. На пост председателя «Грузинской мечты» он был назначен в январе текущего года, после ухода из политики основателя партии Бидзины Иванишвили.





С 2011 года Кобахидзе был исполнительным секретарем «Грузинской мечты». В 2016-2019 годах он также занимал пост председателя парламента Грузии, но покинул эту должность со скандалом, после заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси и «гавриловской ночи».



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