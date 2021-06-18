

В МИД России возмутились заявлениями в НАТО о членстве Грузии и Украины

18.06.2021 14:29





В МИД России заявляют, что заявления, сделанные на саммите НАТО относительно возможного членства Украины и Грузии в альянсе, не соответствуют целям стабильности и безопасности.



Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос о саммите НАТО и будущем расширении альянса.



«Это не отвечает тем высоким целям, которые ставятся альянсом, и заявляются его руководством и руководством тех стран-членов альянса о стабилизации, о большей предсказуемости, о безопасности и т.д., а идёт совершенно в другом направлении, по большому счёту противоречит этим целям. Вы нашу позицию на этот счёт хорошо знаете, поэтому могу лишь переподтвердить этот российский подход. На практике, мне кажется, очевидно, что и подобные заявления, и подобные диалоги уже приводили ровно к обратным итогам и результатам, к печальным последствиям. Никакой большей стабильности, предсказуемости или баланса интересов это не принесло и не принесёт. Поэтому это оторванные от действительности и реальности, реинкарнированные из времён «холодной войны» постулаты», — заявила Мария Захарова.



Представитель российского министерства иностранных дел говорит, что Запад призывает Россию соблюдать международное право и взятые на себя обязательства, в то время как действия самого Запада противоречат основополагающему акту Россия-НАТО.



«От России снова требуют «приверженности международному праву и своим обязательствам». Пока, якобы, Россия этого не сделает, альянс будет проводить курс на «сдерживание» нашей страны, в т.ч. посредством передового присутствия на «восточном фланге». Нас убеждают при этом, все, что предпринимается альянсом, якобы не противоречит Основополагающему акту Россия-НАТО. Говорят, что «альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозу для России», будто не альянс затягивает в свои «сети» все новые и новые страны. Будто не его члены регулярно проводят многотысячные учения (причем не только на своих территориях), приближают свои военные потенциалы и инфраструктуру к российской границе», — заявила Захарова.





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