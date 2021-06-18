

Эстония передаст Грузии 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

18.06.2021 14:47





Эстония передаст Грузии 100 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщает МИД Эстонии в Твиттере.



«Эстония поддержит нашего восточного соседа Молдову, подарив 100 тысяч доз вакцин, а также передаст 100 тысяч доз нашему партнеру, Грузии», сказано в сообщении МИД Эстонии.



Эстония – уже третья страна Балтии, которая пообещала Грузии вакцину от коронавируса. Ранее Литва, а за ней Латвия также заявили о готовности выделить Грузии по 15 тысяч доз вакцины.



Первым пообещал отправить в Грузию 15 тысяч доз вакцин побывавший в Тбилиси с визитом в середине мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



Затем, 7 июня, в Тбилиси с визитом прибыл глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, который также пообещал выделить Грузии 15 тысяч доз вакцины.



В целом Вильнюс обещает поделиться со странами «Восточного партнерства» 200 тысячами доз вакцин. Вместе с Грузией первыми помощь из Литвы получат два других ассоциированных члена ВП – Молдова и Украина. Дозы распределены между тремя странами соответственно населению.



Пока не уточняется название и производитель выделяемого для Грузии препарата для вакцинации, а также сроков поставок. По данным литовских СМИ, это произойдет в третьем квартале 2021 года, до 1 октября.



Кроме того, Грузия ожидает вакцину из США.



Белый дом заявил, что США распределят 80 миллионов доз вакцины от коронавируса с учетом региональных приоритетов, а также для стран-партнеров, в число которых входит и Грузия. Распределение первых 25 миллионов доз вакцин от коронавируса США начнет в ближайшее время.



Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Граждан Грузии прививают препаратами, который прошли сертификацию Всемирной организации здравоохранения: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.



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