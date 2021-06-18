

Омбудмен Обратилась к МВД Грузии в связи с проведением ЛГБТ-прайда

18.06.2021 14:49





МВД Грузии должно представить общественности информацию, какие меры на протяжении прошедших лет предпринимались с целью безопасного проведения «прайда», заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.



«В последние годы ЛГБТК+ общество и его сторонники сталкиваются с препятствиями в реализации своего конституционного права — свободы выражения и собрания. Считаю, что МВД должно представить информацию, что было сделано для нейтрализации угроз за эти годы», — заявила она.



По ее словам, нельзя каждый год говорить о том, что есть угрозы:



«Если угрозы есть, мы должны понимать, что делают правоохранительные органы для их превенции, для того чтобы у граждан была свобода собрания и выражения. Тем более, об угрозах известно заранее и в этом случае более реалистично принять превентивные меры. Мы ждем, что правоохранительные органы обеспечат защиту свободы выражения наших граждан», — сказала Ломджария.



Ранее 18 июня против проведения выступили член парламента от «Грузинской мечты», бывший глава Минздрава Давид Сергеенко и председатель правящей партии Иракли Кобахидзе.



«Стыдно таким образом попирать ногами Конституцию», — ответил на недавнее заявление Ираклия Кобахидзе один из организаторов Тбилисского прайда Гиоргии Табагари.



Двумя днями ранее, 15 июня, бизнесмен Леван Васадзе призвал политическое руководство страны «сделать четкий выбор или встать на сторону общественной морали и традиций, чтобы отменить прайд».



Прайд-важная часть ЛГБТ-культуры, в разных странах его отмечают по-разному. За прошедшие годы, с ростом числа бодрящихся за права ЛГБТ, мероприятие во многих местах приняло форму празднования. Тем не менее во многих странах представители ЛГБТ все еще ожидают когда их права закрепленные в законодательстве будут соблюдаться. В течение многих лет граждане Грузии не имели возможности беспрепятственно проводить прайд из-за проявления насилия со стороны различных агрессивных групп.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





