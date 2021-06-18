

Народный защитник Грузии требует разъяснений в связи с сохранением «комендантского часа»

18.06.2021 15:33





Народный защитник Грузии считает необоснованным решение властей о сохранении «комендантского часа» – запрета на передвижение в ночное время, действующего в масштабах всей страны. Об этом омбудсмен Нино Ломджария заявила сегодня на заседании парламентского комитета по правам человека.



Омбудсмен считает, что межведомственный координационный совет должен предоставить общественности информацию о том, как «комендантский час» влияет на сдерживание распространения коронавируса.



«Что касается нынешней ситуации в стране с точки зрения свободы и безопасности, то в этой связи мы акцентируем внимание на проблематичности комендантского часа, действующего до настоящего времени. Несмотря на то, что по состоянию на март 2021 года, целый ряд ограничений, связанных с пандемией, был снят, правительство Грузии не представило обоснование, основанное на конкретном научном методе, и не объяснило, почему существует острая необходимость сохранения ограничения на свободу передвижения», — заявила Ломджария.



Ограничение на передвижение в ночное время в Грузии ввели в ноябре прошлого года. Более полугода комендантский час начинался в 21:00 и заканчивался в 05:00, в мае его начало было перенесено на 23:00, а с первого июня его действие перенесли до 04:00.





Жители разных регионов и городов Грузии периодически проводят акции протеста с требованием отменить комендантский час или сократить время его действия.



Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (651,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (примерно 3,3 тысячи долларов) – с юридического.



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