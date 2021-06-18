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Страсбургский суд начал рассматривать по существу дела демонстрантов и журналистов, пострадавших 20-21 июня
18.06.2021 15:42
Страсбургский суд начал рассматривать по существу дела демонстрантов и журналистов, пострадавших 20-21 июня 2019 года.
Информацию об этом распространяет Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ).
Как отмечается в информации организации, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился с соответствующими вопросами к правительству Грузии, как к государству-ответчику по делам «Багашвили и другие протии Грузии» и «Курдованидзе и другие против Грузии».
По их же пояснению, ЕСПЧ удовлетворил требование адвоката АМЮГ и поручил правительству Грузии представить материалы дела, произведенного прокуратурой в связи с разгоном акции 20-21 июня 2019 года.
По сообщению АМЮГ, на национальном уровне статус потерпевшего на сегодняшний день присвоен лишь 3 из 22 лиц, находящихся под защитой АМЮГ.
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