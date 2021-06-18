

Нино Ломджария о Ниноцминдском детском пансионе

18.06.2021 15:42





Наша позиция последовательна, судебное решение должно распространиться на всех детей. Я думаю, их нужды не удовлетворяются, - об этом народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила по поводу Ниноцминдского детского пансиона, выступая с отчетом в парламенте Грузии.



По ее же словам, аппарат народного защитника намерен провести мониторинг в Ниноцминдском детском пансионе, чтобы «посмотреть, насколько без помех соцработники осуществляют нужды этих детей».



«Считаю, что именно социальные агенты и Агентство государственной заботы должны принять решение в соответствии с индивидуальной оценкой детей. Разумеется, администрация пансиона не должна в это вмешиваться. Мы думаем, что судебное решение должно распространиться на всех детей. У нас есть информация, что по сей день в пансионе есть дети, у которых нет статуса лиц с ограниченными возможностями, и только лишь потому, что им не присвоили этот статус. Следовательно, я думаю, что их нужды не удовлетворяются. Мы собираемся осуществить мониторинг», - заявила Ломджария.



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