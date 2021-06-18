

Прокуратура о записях разговора сына Иванишвили с Гарибашвили: Записи смоделированы и сфальсифицированы

18.06.2021 15:57





Согласно информации опубликованной прокуратурой Грузии разговоры Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили прослушивали до 2012 года. Кроме того, аудиозаписи были сфальсифицированы таким образом, что содержание реального разговора было изменено и оно составлено из десятков различных бесед.



Дело касается аудиозаписи, транслировавшейся по телеканалу Pirveli TV в марте 2021 года, где Бера, Гарибашвили и Анзор Чубинидзе, нынешний глава Специальной службы государственной охраны, рассказывают о том, как наказать людей, которые пишут негативные комментарии в адрес Беры в социальных сетях.



Прокуратура утверждает, что телохранители Беры действительно приходили домой к авторам комментариев, но с их стороны не было проявлено ни насилия или не угроз.



По данным прокуратуры, номера мобильных телефонов Ираклия Гарибашвили, Беры Иванишвили и Анзора Чубинидзе тайно прослушивались с октября 2011 года по октябрь 2012 года. В частности, тайная телефонная прослушка в отношении их начались 4 октября 2011 года по нескольким уголовным делам, начатым и организованным по поручению начальника Департамента конституционной безопасности, за день до того, как Бидзина Иванишвили объявил о создании оппозиционной политической партии и своем участии в парламентских выборах 2012 года.



«Естественно, что при подготовке телесюжета для разных целей определенный аудио- или видеоматериал может быть сделан путем редактирования, так что его реальное содержание не изменится. Однако в этом случае в результате редактирования аудиозаписей путем выборочной фиксации получаются слова и предложения с измененным содержанием. В процессе редактирования предложения, слова, а в некоторых случаях даже звуки произносятся участниками разговора в разное время и в разных ситуациях. Всего для получения аудиозаписей с желаемым редакторами содержанием в записях следы редактирования отмечаются в 170 местах.



Экспертиза подтверждает, что для усиления интенсивности аудиозаписей и искусственного создания признаков предполагаемого преступления в разговорах в 2021 году были использованы голоса других неизвестных лиц, не принадлежащих Ираклию Гарибашвили, Бере Иванишвили или Анзору Чубинидзе. Таким образом, мы хотим проинформировать общественность о том, что аудиозаписи, использованные в репортаже Нодара Меладзе в субботу, 6 марта 2021 года, на телеканале Pirveli TV смоделированы и фальсифицированы.



На аудиозаписях видно множество следов редактирования, абсолютно все они сделаны в результате редактирования, а путем выборочной фиксации получаются модифицированные аудиозаписи с содержанием, желаемым заинтересованными сторонами. Ввиду вышеизложенного естественно, что аудиозаписи, созданные и фальсифицированные путем редактирования, не имеют доказательной силы».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





